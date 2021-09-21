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قبل بدء الموسم السياحى الجديد..

"أثار أسوان": ترميم وصيانة 18 موقعاً أثرياً لإزالة التشققات والاتساخات.. صور

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 05:00 ص
"أثار أسوان": ترميم وصيانة 18 موقعاً أثرياً لإزالة التشققات والاتساخات.. صور ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تجرى إدارة الترميم بمنطقة آثار أسوان والنوبة، أعمال الترميم اللازمة قبل بداية الموسم السياحى الجديد فى كل عام، بمختلف المعابد الأثرية خاصة المفتوحة للزيارة استعداداً لاستقبال الضيوف الأجانب الذين يزورون أسوان من شتى أنحاء العالم.

ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان (1)
ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان 

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الترميم بأسوان تجرى حالياً وقبل بداية الموسم السياحى الشتوى جنوب مصر، عملية نظافة ميكانيكية وكيمائية لجميع المعابد وخاصة المعابد المفتوحة للزيارة، موضحاً أن عمليات الترميم والنظافة تتم فى المناطق التى تظهر فيها شروخ أو تشققات أو اتساخ من فضلات الطيور وغيرها.

ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان (2)
ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان

وأضاف مدير آثار أسوان والنوبة، أن عمليات الترميم تجرى حالياً بالتوازى داخل معبد كلابشة خاصة بعد الانتهاء من أعمال التطوير فيه بإضافة حمامات وإنارة جميلة، وبدأ الإقبال من الزائرين يزداد على المكان، بجانب ذلك تجرى أعمال الترميم فى معبد فيلة بالتعاون مع البعثة النمساوية.

ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان (3)
ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان

وأشار إلى أنه جار الإعداد لمشروع ضخم بترميم دقيق وهندسى لمعبد سيتى بالصحراء الشرقية بين مدينتى إدفو بأسوان ومرسى علم بالبحر الأحمر، ومنطقة السلسلة شرق، بالتعاون مع محافظة أسوان والبعثة الروسية، تمهيداً لافتتاحه أمام الزائرين.

ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان (4)
ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان 

وتابع، بأن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على الهوية المصرية وآثارها الخالدة التى ظلت شاهدة على الحضارة الفرعونية والمصرية القديمة لأكثر من 7 آلاف سنة، والاطمئنان على سلامة هذه المعابد والمواقع الأثرية.

ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان (5)
ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان 

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، بأن أسوان تضم نحو 18 موقع أثرى مفتوح للزيارة، تضم: معبدى أبوسمبل ومجموعة معابد عمدا والسبوع والتى تشمل "عمدا والدر ومقبرة بنود والسبوع والدكة والمحرقة" ومعبد كلابشة ومجموعته، ومعبد فيلة والمسلة الناقصة ومقابر النبلاء ومتحف الألفنتين ومعبد إيزيس ومعبد كوم أمبو وجبل السلسة غرب ومعبد إدفو ومنطقة الكاب.

ولفت الدكتور سعيد، إلى أن هناك أعمال حفائر تجرى فى عدد من المواقع منها كنيسة شيحه وحفائر بالأغخان وحفائر البعثة السويدية فى جبل السلسلة بكوم أمبو.

ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان (6)
ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان

 

ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان (7)
ترميم وصيانة المعابد قبل الموسم السياحى بأسوان

 

 


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