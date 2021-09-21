أبو المجد: إرجاء قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية جاء فى الوقت المناسب

كتبت : أمانى سمير

رحب تجار وموزعي السيارات بقرار إرجاء وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة " لـ"اليوم السابع"، أنه هناك تضارب واضح لدي بعض الجهات في بعض المحافظات تحديدا محافظة الجيزة في تطبيق ما يسمي بنقل المعارض خارج الكتلة السكنية ، حيث أنه في أحد الأحياء تم إرسال جوابات رسمية لبعض معارض السيارات تلزمهم بنقل معارضهم خارج الكتلة السكنية، رغم تأكيد وزارة الإسكان بعدم صدور قرار رسمي من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية حتي الآن والأمر ما زال في إطار الدراسة .

وعقب" أبوالمجد " ، إن وزارة التنمية المحلية أكدت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ، موضحاً أن الإرجاء جاء بعد جهود كبيرة تم بذلها خلال الفترة الماضية ، وسلسلة اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس النواب .

وكشف " رئيس رابطة تجار السيارات " بأن معارض السيارات بدأت بالفعل في تلقي إخطارات جديدة تؤكد تأجيل تنفيذ القرار في العديد من المناطق ، رغم أن بعض الأحياء ما زالت مستمرة في إرسال إنذارات الإخلاء بصورة فردية خاصة في بعض المناطق في محافظة الجيزة وبعض المحافظات الأخرى .

وأشار إلى أن تأجيل تنفيذ نقل المعارض خارج الكتل السكنية خطوة إيجابية من شأنها أن تحمي وتحافظ على إستثمارات ضخمة بملايين الجنيهات، كانت مُعرضة للضياع .

وتوجه "أبوالمجد"، بالشكر لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على تفهمه أبعاد الأزمة ، وإرجاء تنفيذ قرارات إخلاء المعارض ، مؤكدا على أن جميع التجار ملتزمون بأي قرار يكون في الصالح العام خاصة عند إقامة مدينة السيارات والتي تحظي بإهتمام كبير.

جدير بالذكر أن العديد من معارض السيارات كانت قد تلقت في الأشهر الأخيرة إنذارات تفيد بضرورة النقل من المناطق السكنية خلال مدد زمنية محددة، قبل أن تتخذ وزارة التنمية المحلية قرارها الأخير بإرجاء التنفيذ لأجل غير مسمى ، مع العلم بأن معارض السيارات الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية غير مرخصة ، وذلك يرجع إلى قرار وقف تراخيص معارض السيارات منذ عام 1994، لذا فإن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على غالبية المعارض وأصحابها .