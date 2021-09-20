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713 منفذا يوفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:00 ص
713 منفذا يوفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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يوفر 713 منفذ وشادر بمبادرة كلنا واحد، مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تحرص وزارة الداخلية دومًا على ترسيخ قيم حقوق الإنسان، لذا جاء اهتمامها بالبسطاء من المواطنين، من خلال توفير الأدوات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، حيث اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة  "كلنا واحد" لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى "2021/ 2022".

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية  "زى مدرسى ، أحذية ، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى تصل إلى 713 منفذا وسرادقا "فرعى – رئيسى" على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة .

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية .

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة – معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

 


كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مستلزمات المدارس

ادوات المدارس

اليوم السابع بلس

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