41.1 % انخفاضا فـى عـدد حالات البروتستــو عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2020 ".

ومن أهم المؤشرات بها أنه بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 3205 حالة عام 2020 مقابل 5446 حالة عام 2019 بانخفاض قدره 2241 حالة بنسبه 41.1٪.

وبلغت قيـمة الدين لحالات البروتستـو التي دفعت قيمته 65.7 مليون جنيه عام 2020 مقابـل103.5 مليون جنيه عــام 2019 بانخفاض قدره 37.8 مليـون جنيه بنسبه 36.5٪.

وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 9769 حالة عام 2020 مقابل 11035 حالة عام 2019 بانخفاض قدره 1266 حالـة بنسبه 11.5٪.

وبلغت قيمه الــدين لحـالات بروتستو عــدم الدفــع 1.0 مليار جنيــه عـام 2020 مقابــل 3.2 مليار جنيه عام 2019 بانخفاض قدره 2.2 مليار جنيه بنسبه 68.6٪.

وجاءت محــافظة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتـستـو دفعت قيـمتـه حيث بلغ عددها 543حالة بنسبه 16.9٪، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 496 حالة بنسبه 15.5٪ ثم محافظة الجيزة حيث بلغ عددها 410 حالة بنسبه 12.8٪ من اجمالى عدد الحالات .

وجاءت محافظة الجيزة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيمته حيث بلغت قيمتـــها 31.3 مليون جنيه بنسبه 47.6٪، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمتـــها 8.5 مليون جنيه بنسبه 12.9٪، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتـــها 4.9 مليون جنيه بنسبه 7.5٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وجاءت محافظة المنوفية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1044حالة بنسبه 10.7٪، تليها محافـظة الغربيه1004 حالة بنسبه 10.3٪ ثم محافظة القاهرة حيث بلغ عددها 954حالة بنسبه 9.8٪ من اجمالى عدد الحالات، وجاءت محافظة القاهره فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 569.5 مليون جنيه بنسبه 56.9٪، تليهـــا محافظــــة الجيـزه حيث بلغت قيمتـــها 145.6مليون جنيه بنسبه 14.6٪، ثم محافظة الاسكندرية حيث بلغت قيمتـــها 86.4 مليون جنيه بنسبه 8.6 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وبلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس صفر حاله عام2020 مقابـل 2حالة عام 2019 بانخفاض قدرة 2 حالة.

وبلغت قيــمه الديـن لأحكام إشهار الافلاس صفر جنيه عام 2020 مقابل 340.3 مليون جنيـــه عام 2019 بانخفـاض قـدرة 340.3 مليون جنيه.