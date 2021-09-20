‎رئيس الحكومة الجزائري السابق يمثل أمام القضاء في قضية متعلقة بالفساد

وكالات

قالت صحيفة الشروق الجزائري، إن الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، مثل أمس الأحد، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد للاستماع اليه في قضية فساد.

وذكرت الصحيفة أن "بدوي" متابع في قضية منح عدد من الصفقات "بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون".

تجدر الإشارة إلى أن بدوي تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 ديسمبر 2019.