وصول قافلة "معا نطمئن.. سجل الآن" أسيوط لفحص وتطعيم المواطنين ضد كورونا.. فيديو

أسيوط - هيثم البدرى

انطلقت اليوم بمحافظة أسيوط مبادرة "معًا نطمئن .. سجل الآن"، وذلك لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وتستهدف الحملة الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم 40% من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري، مع رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن القافلة تم تخصيص لها 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، ويضم كل أتوبيس 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة، ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وسيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل،

ومن المقرر أن تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات بمحافظة أسيوط.



















