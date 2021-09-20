وزير الخارجية العمانى يبحث مع المبعوث الأممى لليمن مساعى وقف إطلاق النار

أ ش أ

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، الذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عمان، المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما بديوان عام وزارة الخارجية العمانية حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية - تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج،قد أكد على مساعي الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام في اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمينة.

وشدد على السعي للمضي قدما نحو تحقيق السلام ودعم الأمن والاستقرار في البلاد، كما أكد أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل لتقييم الجهود السابقة والتغلب على التحديات القائمة وسيسعى للاستماع إلى الجميع بما يضمن المضي قدماً لتحقيق السلام في اليمن ودعم تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار.