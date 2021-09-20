وزير الإسكان يتوجه للإمارات للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العربي الخامس للمياه"

كتب أحمد حسن

توجه اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد من مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات "المنتدى العربي الخامس للمياه"، والذى يُعقد خلال الفترة من 21 : 23 سبتمبر، تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

وأوضح وزير الإسكان، أن المنتدى -والذى ينعقد كل 3 سنوات- يُعد بمثابة نافذة للحوار الإقليمي الدولي، وتبادل الخبرات حول قضايا المياه وأولوياتها، ومحفلاً لالتقاء جموع المهتمين بالمياه خاصة في المنطقة العربية، حيث يتم عقده تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة، ووزارتي الطاقة والصناعة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، بجمهورية مصر العربية، والوزارات المعنية، وبحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس الشرفي للمجلس، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين وإلإقليميين والدوليين، ويتضمن الإصدار الخامس للمنتدى العربى 2021 ثلاثة أيام من الجلسات الفنية، وحلقات النقاش، والمعرض المصاحب، إلى جانب ما يزيد على 800 مشارك من المتخصصين، كما سيحضر أكثر من 800 مشارك رفيع المستوى بينهم الوزراء المعنيون والمسؤولون بالوزارات الذين يمثلون 22 دولة مشاركة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وسيشهد المنتدي حضور أكثر من 50 خبيراً، يناقشون ندرة المياه والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار الوزير، إلى أن المنتدى العربى الخامس للمياه، يهدف لتناول 3 محاور وأولويات رئيسية، تشمل (الأمن المائي العربي - التعاون فى مجال المياه العابرة للحدود - المياه من أجل التنمية المستدامة)، وتتضمن فعاليات المنتدي العديد من الجلسات النقاشية والعلمية المتعلقة بالموارد المائية غير التقليدية من أجل تحقيق الأمن المائي، وتحلية المياه كخيار استراتيجي من أجل تحقيق أمن مائي عربي مستدام، وإتاحة خدمة المياه والصرف الصحي للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستشارك في جلسة كاملة، لإستعراض تجربة الدولة المصرية فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال نظرة عامة، ورؤية استراتيجية مستقبلية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وممثلى الجهات التابعة للوزارة، حيث ستتناول مشاركة وزير الإسكان ما حققته مصر من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".