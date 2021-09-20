وزيرة التضامن تشهد ختام معسكر إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع مودة

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم، ختام معسكر «إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع مودة بقرى حياة كريمة»، والذى يقام بالمدينة الشبابية بأبو قير وإستعرض المشاركون فى المعسكر من المدربين و الرائدات الريفيات أهداف المبادرة و أليات التنفيذ و التحديات ، و طرق نشر الوعى لتحقيق أهداف المبادرة .





وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، على ضرورة نشر الوعى و المشاركة فى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" من خلال مشروع مودة الذى يحافظ على الاسرة المصرية.

وأكدت نفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى مستمرة فى تنفيذ برنامج "مودة" وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتدشين الرئيس أيضًا المنصة الإلكترونية للمشروع لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، بشكل تكاملى عبر تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يُساهِم فى خفض معدلات الطلاق.

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين بزيارة إلى محافظة الإسكندرية، حيث شاركت فى جلسة عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.



ياتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى ، و استعرض الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب ، أسباب الهجرة غير الشرعية و آليات الجمعيات الأهلية فى التصدى لها من خلال برامج التوعية و الدورات التدريبية للشباب مع برامج توفيررفرص عمل و برامج القروض الصغيرة و متناهية الصغر.

من جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أنه تم وضع خريطة بها المحافظات الأكثر طردا و الأعلى نسبة فى الهجرة غير الشرعية ، و تم وضعها أمام المسؤلين بمجلس الوزراء و المحافظين و العمل باستراتيجية جديدة وفقا لتلك الخريطة و جارى تعديلها بعد المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة فى عدد كبير من المحافظات.





