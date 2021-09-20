وزيرة التضامن تستعرض اليوم دور منظمات العمل الأهلى فى إيقاف الهجرة غير الشرعية

كتب ـ مدحت وهبة

تجرى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، زيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث تشارك في جلسة عن دور منظمات العمل الأهلي فى التصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا في فعالية أخرى خلال اليوم ختام معسكر "إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع "مودة" بقرى حياة كريمة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أننا "نفخر بأنه منذ عام 2016 أعلنت مصر أنه لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية"، ويرجع ذلك لجهود متكاملة ومتعددة الجوانب سواء كانت قانونية أو أمنية أو إعلامية أو إنسانية.

وأضافت أن الجانب القانوني يتمثل في قانون 82 لسنة 2016 الذي يغلظ العقوبات لمن يرتكب جريمة تهريب المهاجرين. بينما يتمثل الجانب الأمني في تكثيف جهود حماية حدود البلاد وتضييق المساحة على سماسرة التهريب.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل وفرص العمل للشباب، كما تحدثت عن دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تقديم أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العاملين في الخارج، وعن أهمية حث وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات التنموية والتدريب المهني والحرفي.