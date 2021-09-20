ندوة توعوية لمديرى مدارس التعليم الأساسى بشربين ضمن مبادرة حياة كريمة

الدقهلية شريف الديب

قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمنطقة شربين؛ ندوة توعوية بمقر مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بشربين، وذلك بحضور كلًا من سامح العشري، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمنطقة شربين، ومديرى مدارس التعليم الأساسى بمركز شربين.

وتناولت الندوة التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز شربين، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وكيفية تلافى السلوكيات الخاطئة فى التعامل معها. كما تم استعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها فى أسرع وقت ممكن، ورقم الخط الساخن للشركة (125)، وذلك تمهيدًا للتعاون فى تقديم ندوات للمدرسين بمدارس المركز.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ بضرورة التوعية بمبادرة حياة كريمة، المنفذة بالقرى الأكثر فقرًا داخل محافظة الدقهلية.



ندوة توعية لمديرى المدارس (1)



ندوة توعية لمديرى المدارس (2)