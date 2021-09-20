نائب محافظ دمياط يتابع العمل فى مشروعات الصرف الصحى والكبارى بـ"حياة كريمة"

قام إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط اليوم بزيارة ميدانية بمركز كفر سعد، لمتابعة سير الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير القرى"، وذلك فى إطار تكليفات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية، رافقه خلال الزيارة رئيس مركز ومدينة كفر سعد ونائب رئيس المركز لشئون القرى

وتابع نائب المحافظ سير العمل فى مشروع إنشاء مبنى مركز شباب تفتيش تانى التابع للوحدة المحلية بالمحدية وذلك ضمن 27 مركز شباب ما بين رفع كفاءة وإحلال وتجديد وإنشاء جديد بقرى المركز

كما تفقد نائب المحافظ انشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية تفتيش تانى، والذى يضم (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعى، مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 12 مجمع خدمى جارى إنشاؤها بقرى المركز، وستقدم المجمعات العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والذى يقوم بتنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، واستمع لعرض موجز عن سير العمل فى المشروع

كما قام نائب المحافظ بمتابعة سير العمل داخل الوحدة المحلية بقرية المحمدية ومدى انضباط العاملين بالوحدة وتقديم الخدمات للمواطنين وتضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ لسير العمل بأحد الكبارى بقرية العباسية أعلى ترعة أم عامر وذلك ضمن أعمال الكبارى الذى سيتم رفع كفاءتها وإنشائها بالإضافة إلى تفقد مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بالقرية، والتى تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات الصرف بمركز كفر سعد.