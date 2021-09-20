ميناء الإسكندرية يستقبل 303 آلاف طن بضائع مختلفة خلال 48 ساعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ48 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 303 آلاف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1800 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 45 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

و شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.