اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

موقع التنسيق يغلق باب حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية مساء اليوم

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:16 ص
موقع التنسيق يغلق باب حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية مساء اليوم معامل التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الجدول الزمنى لمكتب التنسيق، اليوم الإثنين، آخر موعد لتسجيل وحجز اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.
 
وتضم قائمة  الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى على التزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
 
وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.
 

تنسيق الشهادات الفنية

التنسيق

موقع التنسيق

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الشهادات الفنية.. الخريطة الكاملة لأماكن اختبارات القدرات

الأحد، 19 سبتمبر 2021 11:23 ص

تنسيق الشهادات الفنية 2021 يبدأ فى الظهور.. قبول 10% من حملة الشهادات الفنية بالجامعات.. استثناء الـ50 الأوائل من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى.. والتقدم من مكتب التنسيق أو عن طريق المسابقة المركزية

الجمعة، 30 يوليه 2021 09:00 ص

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:25 م

270 طالبا يسجلون رغباتهم باليوم الثانى لتنسيق الشهادات الفنية بجامعة القناة.. صور

الخميس، 01 أكتوبر 2020 03:52 م

"التعليم العالى" تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019.. 191159 طالبا مرشحا للكليات ومعاهد تابعة للوزارة.. فتح باب تقليل الاغتراب السبت المقبل حتى الإثنين.. وغدا فتح باب التنسيق الإلكترونى للطلبة المتخلفين

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة