اليوم السابع
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مطرانية أبو قرقاص تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:00 ص
مطرانية أبو قرقاص تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلن الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس عن اتخاذ المطرانية عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 
 
وجاءت أبرز الإجراءات التى اتخذتها المطرانية بداية من يوم الأربعاء 22 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر.
 
١- استمرار الصلوات الطقسية من قداسات وعشيات والتسبحة الأسبوعية. 
 
٢- استمرار إقامة صلوات الثالث بالكنائس وبنسبة حضور 50٪؜ 
 
٣- تنظم أماكن الجلوس بقاعات العزاء بنسبة حضور 50٪؜ 
 
٤- تعليق الاجتماعات والصلوات والتسبحة العامة التى تقام يوم الجمعة والتربية الكنسية فى هذه الفترة. 
 
٥- تعليق كافة الأنشطة الخارجية من رحلات وأيام روحية ومؤتمرات خلال هذه الفترة. 
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مطرانية ابو قرقاص

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