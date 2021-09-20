اليوم السابع
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مصر تعرض تجربة نجاحها للعالم.. كلمة الرئيس باجتماع التنمية المستدامة (إنفوجراف)

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 04:59 م
مصر تعرض تجربة نجاحها للعالم.. كلمة الرئيس باجتماع التنمية المستدامة (إنفوجراف) كلمة الرئيس باجتماع التنمية المستدامة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين، أثبتت حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار، التقاطع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تتناولها هذه الأهداف.
 
ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية، من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية مع مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.
 
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التنمية المستدامة

الإصلاح الاقتصادى

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