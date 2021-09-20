اليوم السابع
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فى أول أيام تشغيلها..

مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد .. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:27 م
مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد .. صور مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد
بورسعيد - محمد عزام

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استقبلت مراكز لقاح كورونا الجديدة ، اليوم صباحا ، عددا كبيرا من المواطنين، وذلك فى أول أيام تشغيلها، والتى بدأت فى استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتي العاشرة مساء، وذلك بالمواقع الآتية مركز شباب الحي الإماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية ، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

وتشهد المراكز الجديدة اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح، وتأتى هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع فى المراكز بما يساهم فى منع الاذدحام ويوفر مراكز للتطعيم  فى مختلف المناطق ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة ، والدكتور على ابو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة ، والاستاذ عبد الفتاح حافظ ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

توافد المواطنين المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد
توافد المواطنين المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد

 

مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد
مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد

 

مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا
مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا

 


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