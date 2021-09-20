مدير عام المنشآت الرياضية بوزارة الشباب يحصل على الدكتوراه فى الفلسفة

الإسماعيلية – صبرى غانم

حصل الباحث ضياء محمد دويدار مدير عام منشآت مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، على درجة دكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وموضوعها «الاستراتيجية المقترحة لتنمية الولاء والانتماء لدى الشباب ودورها في تحقيق الأمن القومي المصري» بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

وقد تم التوصية بتضمين الاستراتيجية ضمن استراتيجية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خلال الخمس سنوات القادمة التي تم الاعلان عنها من جانب القيادة السياسية قبل يوم من مناقشة الباحث، وذلك من منطلق كون الشباب ضرورة إنمائية، ومشروعًا وطنيًا تتحدد من خلاله ملامح الوطن ومستقبله، لذلك فإن رعايتهم وتمكينهم وتنمية الولاء والانتماء لديهم تُعد عملية استثمارية على مختلف المدايات، ويكون عائدها على شكل خبرات بشرية وثروة حقيقية للوطن.

وقال الباحث، تأتي الاستراتيجية استجابًة لتوجهات القيادة السياسية (رئيسًا وحكومًة)، بضرورة وضع الشباب على سلم الأولويات الوطنية وتنشئة جيل من الشباب المؤمن بعقيدته والمنتمي لوطنه، في ظلِ تحدياتٍ وتهديداتٍ أمنية تواجه المجتمع المصري بعد ما سميَّ بـ (ثورات الربيع العربي)، كالأوضاع السياسية غير المستقرة، والعولمة، والتطور التكنولوجي، وتأثيرهما السلبي على الشباب.

ومن أهم توصيات الدراسة تضمين عناصر تنمية الانتماء والولاء في المقررات الدراسية المختلفة وعدم اقتصارها على مادة دراسية واحدة ممثلة في مادة (التربية الوطنية)، وإنشاء مرصدًا وطنيًا لرصد قضايا الشباب في إطار تنفيذ قرار قمة الملوك والرؤساء العرب بالخرطوم عام 2006 وتفعيل التوجهات الاستراتيجية للإعلان العربي لتمكين الشباب، وانشاء مرصدًا وطنيًا للمواطنة كهيئة استشارية تحدد مهامها الأساسية في ضوء دستور مصر 2014، يكون تابع لوزارة التضامن الاجتماعي أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

يذكر أن البحث كان تحت اشراف كل من اللواء الدكتور محمد الغباري المستشار بالأكاديمية، ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع والأمن الفكري بجامعة عين شمس، ومناقشة كل من الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور معتز حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف.

وحصل الباحث سابقا على عدة مؤهلات علمية أهمها درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الرياضية (تقدير امتياز) من جامعة حلوان، عام 2012، وزمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا (تقدير عام امتياز أول الدفعة مدنيين) عام 2016ْ، وتكريمه من جانب العديد من الوزراء على الصعيد المهني والعلمي، وكان أخرها: تكريمه من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، بشأن الأداء المشرف خلال العام التدريبي والدراسي 2016/2015، والحصول على تقدير عام (امتياز) بدورة الدفاع الوطني رقم (45)، وكذلك تقدير عام (امتياز) في بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني والحصول على ترتيب (أول بحوث الدارسين المدنيين)، كما تم تكريمه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضمن أفضل 10 مديرين عموم على مستوى الجمهورية من أصل 2000 مرشح ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي نهاية شهر أكتوبر 2019 بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية.



















