محافظ كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع مدير الأمن وتنفيذ الموجه 18 للحفاظ على أملاك الدولة

كفر الشيخ محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة كافة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن، لاستكمال تنفيذ الموجه 18 لاسترداد أراضي الدولة، ومواجهة أي تعديات على أراضى الدولة، وتنظيم حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم داخل الأسواق والشوارع والطرق الرئيسية. وتناول اللقاء المحاور الجديدة التي تم إنشاؤها والتي حدت من التكدس المروري، والتي ساعدت على الانتقال من شرق لغرب المدينة والعكس من خلال محور سعد زغلول، والذي وصل بين طريق صبري القاضي لشرق العاصمة والأعمال الجارية في شارع المدارس، وأعمال الرصف الجارية في العديد من الطرق. وتمت مناقشة ما توصلت إليه اللجنة التي شكلها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، برئاسة نائب المحافظ عمرو البشبيبشي، لتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.

وعقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ،اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة أعمال تطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور محمد حامد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة وفريق عمل التنسيق الحضاري، والدكتور أحمد سعيد ، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وناقش عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المقترحات التي تم اعدادها تطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة، موجهاً بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيرا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.