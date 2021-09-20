دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، منفذ بيع منتجات التعليم الفنى بمدرسة دمياط الفنية للبنات، والذى يضم منتجات الزى المدرسى والملابس بأنواعها، حيث حضر الافتتاح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



محافظ دمياط تفتتح منفذ بيع منتجات التعليم الفنى بمدرسة دمياط الفنية بنات

وخلال تفقدها المنفذ، أشادت بجودة المنتجات المعروضة التى أنتجها قطاع التعليم الفنى والمصانع المشاركة بتلك المبادرة، مؤكدة أن المعرض يقدم افضل المنتجات بتخفيضات تصل إلى 50 ٪، بالإضافة إلى توفير الكمامات للطلاب.

وأضافت "المحافظ" أن قطاع التعليم الفنى قد شارك وبقوة فى مجالات خدمة المجتمع، فقد تم مسبقاً إطلاق مبادرة لتوفير منتجات غذائية ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وذلك من قبل خطوط إنتاج مدارس التعليم الفنى، لتنطلق اليوم مبادرة توفير الزى المدرسى قبل بدء العام الدراسى الجديد للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.