محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال النهائية من تطوير الجزء السفلى لكورنيش النيل

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أعمال تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية ومتابعة أعمال التشطيبات واللمسات النهائية على مكونات مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس أشرف صالح مدير عام حماية النيل ومسؤولي الشركات المنفذة، والمهندسة شيرين حسين مدير المكتب الفني، وأعضاء فريق العمل من بالمكتب المكلف بمتابعة المشروع.

حيث تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1500متراً في المسافة من مركز المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة ،ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، ووفق تصميم فني ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية وممشى، تتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

وناقش المحافظ معدلات ونسب تنفيذ المشروع ،خاصة فيما يتعلق بشبكات البنية التحتية، والأعمال الكهروميكانيكية، والأعمال الإنشائية الخاصة بالمحلات والأسوار والتحكم وأماكن انتظار السيارات، ومناطق ألعاب الأطفال، ومدرجات الجمهور والخزان الأرضي، ويجرى العمل في إنشاء النافورة الأرضية والنافورة الراقصة.

حيث تم الانتهاء من أعمال الرامبات ومداخل البوابات الرئيسية والمطاعم وواجهات المحلات، وتشطيب الباركينج وتم تركيب اللاند مارك بأماكن انتظار السيارات ،بالإضافة إلى توصيل المرافق ،وجار العمل في إنشاء نوافير اللسان الواقع داخل المجرى للنيل وتجليده بالخشب ، والبدء في زراعة الأشجار لتجميل الموقع العام ، وعمل وتركيب البرجولات الخشبية ومقاعد الجلوس ومحارة الحائط الساند واختيار أنواع الزهور والأشجار لتجميل وتشجير الموقع.

في سياق أخر زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف" اليوم"عدداً من قرى مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات"حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى ،وذلك في حضور العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظ ،و على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

حيث تفقد نائب المحافظ سيرالعمل في مشروع المجمع الخدمي لقرية لدلاص ويشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير،ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى)الحمام ،اشمنت، دنديل، بهبشين ،بني عدي)في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ،حيث يضم المجمع الخدمي(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ،مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ،مكتب تموين، شهر عقاري ) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وتفقد "سلامة"سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دلاص الزراعي، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان ، علاوة على تفقد قطع أرض مخصصة لإنشاء عيادة للتأمين الصحي بدلاص تقديم خدمة طبية متميزة، والتيسير على منتفعي خدمات التأمين من الموظفين، وأصحاب المعاشات وطلاب المدارس

وتابع الدكتور عاصم سلامة سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم بقرى مجلس قروي دلاص ، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ،وتشمل مدرسة للتعليم الأساسي بدلاص"إحلال جزئي"بتكلفة 4.7 ملايين جنيه وتضيف 20 فصلاً دراسيا ، علاوة على مدرسة وحيد يوسف والتي تشهد أعمال توسعات ، وتضيف 11 فصلاً بتكلفة 4.5 مليون جنيها تقريباً ، وذلك ضمن 19 مشروعا مابين "إنشاء جديد، توسعات، تعلية ،إحلال جزئي"يتم تنفيذها في 11 قرية بناصر وبتكلفة إجمالية 94 مليون جنيهاً تقريباً.

تابع نائب محافظ بني سويف السيد"بلال حبش"سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"ضمن المشروع القومي لتطوير الريف،في طار توجيهات المحافظ"د.محمدهاني غنيم"بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،لتسريع وتيرة العمل في مشروعات المبادرة ،ورافقه خلال الزيارة: مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا

حيث تابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بسدس، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى ببا ويشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بوازرة الإسكان،لتقديم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، الذي يتكون من: مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد ،وحدة تضامن اجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع .

كما تفقد"حبش" سير العمل في مشروعي الصرف الصحي بهربشنت والفقاعي، واللذين تنفذهما الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،حيث يتكون كل من مشروع من شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع ،وذلك ضمن 15 مشروعاً يجرى تنفيذها في قطاع الصرف بقرى (على كيلاني،طرشوب، زاوية الناوية،كفر جمعة،منية الجيد،الشهيد حسن علام، بني مؤمنة، فزارة ،غياضة الشرقية ،طحا البيشة، بني ماضى ، الضباعنة ، بجانب هربشنت والفقاعي).

وتضمنت الزيارة تفقد أعمال توسعة مدرسة عبد الستار الفقاعي للتعليم الأساسي، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 4 ملايين جنيه ، وتضم 14 فصلاً دراسياً ،بالإضافة إلى تفقد أعمال توسعة مدرسة منية الجيد للتعليم الأساسي وتضيف 7 فصول إعدادي بتكلفة 2.7 مليون جينه