محافظ القليوبية يتابع مشروعات بحى شرق وغرب شبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شبرا الخيمة، وذلك لدفع الأعمال بها، حيث استهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال أعمال دهان المبانى المحيطة بقصر محمد على والتشديد على أصحاب المبانى بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم.

كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور، كما تابع تركيب العلامات الإرشادية الجديدة، كما وجه المحافظ ببدء وضع الإنترلوك على الأرصفة ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع، وبالتنسيق مع إدارة المرور وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف.

وخلال الجولة استجاب المحافظ لشكوى المواطنين من وجود تراكمات من القمامة بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حى غرب شبرا بإزالة جميع تراكمات القمامة ونظافة المكان.

وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع 135 حيث لاحظ قيام كافتيريا بافتراش الكراسى بالطريق العام، ويستخدمون الشيشة حيث وجه المحافظ برفع الإشغالات مع تحرير محضر لهم مع مصادرة أكثر من 15 شيشة بالكافتيريا .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد محور شركات البترول بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال به حيث وجه بالانتهاء من إجراءات توصيل التيار الكهربائى وذلك لإضاءة الأعمده ليلا، كما وجه رئيس حى شرق وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية بعمل مطبات صناعية بارتفاع 14سم وبعرض 5متر، وذلك تجنبا للحوادث المروريه ،كما تابع أعمال دهان البلدورات وأعمال وضع بلاط الانترلوك بالجزر الوسطى وعلى جانبى الطريق .

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة والعميد خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة.



إزالة الإشغالات



رفع القمامة



ضبط شيشة



محيط قصر محمد علي