محافظ الفيوم يسلم المساعدات المالية لسداد ديون الغارمات

سلّم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، المساعدات المالية المقدمة من البنك الزراعى المصري، لسداد ديون 14 غارمة بمراكز اطسا وسنورس وأبشواي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد حسن رئيس البنك الزراعى المصرى قطاع الفيوم، وعلاء المواردى مستشار البنك، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيرين فتحى منسق برنامج "فرصة".

أعرب محافظ الفيوم عن شكره لمسئولى البنك الزراعى على دورهم المجتمعى فى رفع العبء عن كاهل غير القادرين وسداد ديون الغارمات، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة بتوفير سبل الحياة الكريمة لغير القادرين.

ووجه المحافظ، دعوة لجميع الحاضرات، بالابتعاد عن دائرة الدَين، والاستفادة من البرامج التدريبية التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي، والفرص التمويلية التى يقدمها البنك الزراعى مثل مبادرة "باب رزق" بفائدة بسيطة، لتنفيذ مشروعات تعينهن على توفير احتياجاتهن بالقرب من محل إقامتهن، مما يسهم فى النهوض بالمستوى المعيشى للمستفيدات بعيداً عن دائرة العَوز والديون.

فيما أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالى المبالغ المالية المقدمة من البنك الزراعى المصرى بلغت 87 ألف و100 جنيه، لسداد ديون 14 غارمة بقرى الغرق قبلي، والغرق بحري، ومنشاة عبد المجيد وعنك، بمركز اطسا، وقرية مطرطارس بمركز سنورس، وقرية العجميين بمركز أبشواي، بمبالغ تتراوح بين 1500 إلى 14500 جنيه لكل غارمة.