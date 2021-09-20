محافظ الشرقية يوجه بتوفير وظائف بالقطاع الخاص ومعاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (7) من المواطنين ومن متحدى الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم فى الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وحلها فوراً فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى ومدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة ونائب مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، ومديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

استهل اللقاء بشكوى تقدمت بها المواطنة ع.ح .ح من مركز الزقازيق التى تتضرر من عدم وجود سكن مناسب لها ولطفلتها ذات الستة أعوام لكونها مطلقة، ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى ببحث حالتها الاجتماعية لتحديد إمكانية توفير سكن لها من المخصص للأسر الأولى بالرعاية وكذلك ببحث أوراقها لتوفير معاش كرامه وإعطائها مساعدة شهرية لحين استخراج المعاش كما كلف المحافظ مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لها بالقرب من مسكنها الجديد بمدينة العاشر من رمضان.

وفى نفس الإطار أستمع محافظ الشرقية لشكوى المواطنة ر.أ.م من مركز أبوكبير التى تتضرر من عدم وجود سكن مناسب لها لعدم قدرتها على دفع إيجار للسكن لمرض زوجها وعدم وجود دخل ثابت للأسرة ليكلف المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى ببحث حالتها الاجتماعية لبحث إمكانية توفير سكن لها من المخصص للأسر الأولى بالرعاية وتم إعطائها مساعدة مالية لتعينها على تحمل نفقات الحياة.

وتقدمت السيدة ه.ت.ع من قرية مشتول القاضى بشكوى تفيد عدم مقدرتها على تحمل نفقات العلاج الدوائى بعد إجرائها عملية قلب مفتوح لعدم وجود دخل ثابت لها لعمل زوجها ضمن العمالة غير المنتظمة، ليوجه المحافظ نائب مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بتوفير العلاج المناسب لها حرصاً منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية بالإضافة لتكليف مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى ببحث حالتها الإجتماعية لإمكانية توفير معاش تكافل لها وإعطائها مساعدة شهرية لحين إستخراج المعاش كما كلف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لها بالقطاع الخاص بالقرب من مسكنها وأخرى لزوجها.

وفى سياق متصل تقدم المهندس أ.ت.ع بكالوريوس هندسة طبية وحيوية من مركز ههيا بشكوى لتوفير فرصة عمل مناسبة له ،لإصابته بمرض مناعى مزمن بالقولون نتج عنة تشوهات باليد والوجه ليوجه المحافظ مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل تتناسب مع ظروفه الصحية كما كلف مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى ببحث حالته الإجتماعية لبحث إمكانية توفير معاش كرامة له وإعطائه مساعدة تعينه على تحمل نفقات المعيشة ورعاية أسرته.

وحرصاً من محافظ الشرقية على إعانة السيدات المعيلات اللاتى يتحملن مسئولية أسرهم بمفردهن لوفاة عائل الأسرة الأساسى أنصت محافظ الشرقية لشكوى السيدة أم محمد من قرية العلوية مركز الزقازيق من تأخر صرف المعاش التأمينى لزوجها وإعفاء أبنائها من المصروفات المدرسية ليكلف المحافظ مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى ببحث حالتها الإجتماعية و صرف إعانة شهرية لتعينها على مصاريف أسرتها لحين صرف المعاش ومساعدتها لتسديد مصروفات المدراس لأبنائها.

وخلال اللقاء طالبت السيدة ن. م .ف من قرية الزنكلون بمركز الزقازيق بتوفير فرصة عمل خاصه وأنها من ذوى الهمم ليكلف المحافظ مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل تتناسب مع ظروفها الصحية.

ومن قرية الجُديدة بمركز منيا القمح جاء المواطن ر.ا.ا ليحكى مأساته حيث أصيب فى حادث أثناء عمله أدى إلى بتر كلا الزراعين ليتركه القدر بلا عمل ليواجه مسئولية أسرة مكونة من ست أفراد فارغ اليدين، ليكلف محافظ الشرقية مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بتوفير أطراف صناعية له ومعاش كرامة ومساعدة شهرية ومساعدته لإستخراج كارت الخدمات المتكاملة وكذلك وجه المحافظ مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروفه الصحية.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين فى كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التى استقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.