محافظ الشرقية: افتتاح 5 مشروعات خدمية بـ67 مليونا و600 ألف جنيه بالعاشر

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاعى الشباب والرياضة والأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 67 مليونا و600 ألف جنيه، جاهزة للافتتاح ضمن 109 مشروعات تنموية وخدمية بنطاق المحافظة فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة 2 مليار جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجارى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه فى قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة فى المجاورة الرابعة بالحى 31 للتعليم الأساسى بعدد 44 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و300 ألف جنيه ومدرسة مركز الحى الخامس عشر قطعة (3/1) الثانوية بعدد 42 فصلا وبتكلفة 19 مليون جنيه ومدرسة المحور الشرقى للخدمات الثانوية بنين (1/1 الدولية ) بعدد 42 فصل وبتكلفة 25 مليون جنيه ومدرسة تعليم أساسى بالقطعة (3) بالمجاورة (97) بالحى الخامس عشر بعدد 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و 300 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف المحافظ أنه فى قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء انشاء ملعب قانونى بنادى الصفوة الرياضى بتكلفة 3 مليون جنيه وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.