محافظ الدقهلية: محلات سور حديقة شجرة الدر إضافة اقتصادية تستهدف زيادة الموارد

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن تنفيذ مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة، يعد إضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلاءم مع متطلبات العصر ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية، وكذا الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنصورة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للمحلات اليوم الإثنين بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان واللواء صبرى عبده رئيس حى غرب المنصورة.

وأشار " مختار" إلى أن هذا التطوير للحديقة يأتى فى صالح المواطنين والمترددين عليها، مؤكدا أنها ستظل مفتوحة للمواطنين برسم الدخول المحدد من قبل دون اى زيادة لهذا الرسم .

وأكد " مختار " أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة ومن خلال استغلال عائدة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المحلات الجارى تنفيذها هى دور ارضى وعلوى فقط ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 الى 30 متر مربع وانه سيتم الرجوع بالمحلات الجديدة 2 متر عن خط التنظيم ليكون ممرا امام المحلات هذا فضلا عن ان عرض الرصيف العام امام شجرة الدر يبلغ 3 متر وفى بعض الاماكن يصل من 6 الى 9 متر، ويتم انشاء جراج اسفل المحلات لانتظار السيارات وعدم حدوث تكدس أمام الحديقة.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الاصول المملوكة للدولة بهدف تعظيم ايرادات الدولة بما يعود بالنفع على مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة (2)



مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة (7)