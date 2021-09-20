اليوم السابع
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محافظ البحيرة يؤكد على متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:50 م
محافظ البحيرة يؤكد على متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن "حياة كريمة" محافظ البحيرة يؤكد على المتابعة المستمرة لكافة مشروعات "حياة كريمة"
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، وتعد المبادرة مشروع القرن الحادى والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وتابع اللواء المحافظ بعض الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها إنشاء:- (مجمع خدمات جواد حسنى و محطة الصرف الصحى بكوم القناطر بابو حمص - مجمع الخدمات و نقطة الاسعاف و مركز شباب الصفاصيف ووحدة إسعاف سنهور والجمعية الزراعيه بسنهور ووحدة إسعاف الشوكة بالابعادية بمركز دمنهور - إنشاء مدرسة قرية حرارة والمجمع الخدمة بابو الشقاف بحوش عيسى).

المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن حياة كريمة
المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن حياة كريمة

 

المشروعات الجارى تنفيذها ضمن حياة كريمة بالبحيرة
المشروعات الجارى تنفيذها ضمن حياة كريمة بالبحيرة

 

محافظ البحيرة يؤكد على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارى
محافظ البحيرة يؤكد على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارى

 


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