محافظ أسوان وسفير سويسرا يستعرضان تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالسفير السويسري بول جارنييه، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولى ، ونائب المحافظ أحمد شعبان ، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام ، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بجانب فريق عمل التعاون الدولى.



جانب من اللقاء

وتناول اللقاء استعراض كافة أوجه التعاون والتي من أبرزها الخطوات التنفيذية تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعى.



على هامش اللقاء

وفى ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير السويسرى تعبيراً عن التعاون البناء والمثمر بين الجانبين ، وأعقب ذلك قيام اللواء أشرف عطية وبول جارنييه بتفقد مشروع تحسين مياه الشرب والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه لحوالي 95 % ومخطط تشغيله بنهاية العام الحالي من أجل توفير كوب مياه نظيف لأهالى المناطق الأكثر إحتياجاً بشرق مدينة أسوان حيث يضم المشروع محطة الرفع بطاقة 800 م3/ ث ، بجانب خزان أرضى بسعة 5 ألاف م3 ، وأيضاً الخطوط الناقلة بطول 5.2 كم وبقطر 560 مللى ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلاً من مواسير الأسبوستس.



تبادل الهدايا

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة لاستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة والمدعمة من الجانب السويسري، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النقية بمناطق السيل الريفي وعزب كيما.



صور تذكارية للوفد السويسرى

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات لإحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف أنحاء المحافظة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد ، وهو الذى تواكب مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات لإنهاء مشروع تحسين مياه الشرب شرق مدينة أسوان والذي يلقى إهتماماً ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بما يصب بتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأسوانى.



محافظ أسوان والسفير السويسرى

من جانبه، أشار السفير بول جارنييه إلى أنه "بالرغم من التحديات التي فرضها الوباء، يسعدني جدًا أننا تمكنا أخيرًا من مقابلة معالي المحافظ وأنه أتيحت لنا الفرصة لزيارة برنامج مياه الشرب ومواقع الإنشاء معًا من المنظور السويسري، نحن نثمن مشاركة الحكومة المصرية وإلتزامها ونعتزم أيضاً مواصلة مشاركتنا ودعمنا في أسوان، نناقش حاليًا المرحلة التالية من مشروعنا في أسوان بناءً على الخبرات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى الجاري تنفيذها سيستمر دعمنا لثلاث مخرجات المساعدة التقنية والحوكمة والبنية التحتية وتوعية الجمهور والتواصل بمبلغ إجمالي قدره 8.8 مليون فرنك سويسرى.

ويهدف برنامج معالجة المياه إلى توفير خدمة فعالة وموثوق فيها لمياه الشرب من قبل شركات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى الوصول المستدام والعادل لمياه الشرب، مما يترتب عليه توفير بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية وتوفير الدخل وإمكانيات ريادة الأعمال.

فيما أشارت الدكتورة ليشتي إلى أنه "يسعدنا أن نرى التقدم المحرز في الأعمال التي ستوفر المياه الصالحة للشرب لـ 60.000 من سكان خور عواضة ، بالإضافة إلى المشاركة النشطة للأطفال والمروجين والمعلمين في المجتمعات المستهدفة". هذا وخلال زيارتهم لأسوان، ألتقى السفير جارنييه والوفد المرافق بالسيدة شمس علي البهاي، المدير العام لمؤسسة أم حبيبة التابعة لمؤسسة أغا خان والسيد أشرف قناوي، مدير برنامج أسوان للموسيقى حيث يهدف المشروع إلى تزويد الأطفال من سن 12 إلى 18، وكذلك الشباب حتى سن 25، من محافظة أسوان، بتدريب موسيقي في بيئة آمنة تؤهلهم للالتحاق بفرص عمل في مجال الفنون على الصعيد الوطني. يمنحهم مجال الفنون فرصة لاستكشاف تراثهم الثقافي والتواصل معه مع إنشاء مسارات لمستقبل واعد.

وعلق السفير بأن "الثقافة هي أداة قوية للتنمية حيث ترتبط بطرق التفكير والمعيشة تفتح الثقافة آفاقًا جديدة للعقل وتساهم في تحسين أوضاع الشباب ومجتمعاتنا بشكل عام. يجب علينا جميعًا العمل لتحقيق هذه الغاية".