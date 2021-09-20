محافظ أسوان: سيارة فنطاس للمساهمة فى توفير مياه الشرب لأهالى قرى العلاقى

أسوان – عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد سيارة فنطاس مياه بسعة 10 م3 سيتم استغلالها للمساهمة فى دعم السيارات والمعدات الخاصة بتوفير مياه الشرب لأهالى قرى العلاقى جنوب أسوان بالجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن أسطول المعدات والسيارات الجديدة بالخطة الاستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26.7 مليون جنيه.

وقد كشف اللواء أشرف عطية بأن المعدات والسيارات الجديدة تشمل 5 مكبس سعة 18 طن لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم، بجانب 6 سيارات قلابات سعة 6 طنورى أشجار 4 أطنان وفنطاس مياه 10 أطنان، بالإضافة إلى 9 لوادر كبيرة وصغيرة، فضلاً عن مكنسة لرفع الأتربة، كما وجه محافظ أسوان المسئولين بضرورة الاهتمام بإجراءات أعمال الصيانة الدورية للمعدات لضمان أداء عملها بالشكل المطلوب.