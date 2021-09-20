محافظة الجيزة تعلن تشغيل كوبرى المريوطية الجديد أمام الحركة المرورية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عددآ من المحاور المرورية الهامة الجارى، تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه بها للوقوف على نسب التنفيذ والإسراع من وتيرة الأعمال.



وحرص المحافظ علي متابعه أعمال تركيب الفواصل العرضية بكوبرى المريوطية الجديد، والتى تم الإنتهاء منها و فتح الكوبرى الجديد أمام الحركة المرورية .



وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف وتطوير وتركيب أعمدة الإنارة بشوارع زعلول والسيسي لتتكامل منظومة التطوير بذلك القطاع الهام .



وشملت جولة المحافظ تفقد محور أنور السادات بدءاً من محور المنصورية ومروراً بشارع ترسا وخاتم المرسلين، حيث وجه بضرورة الحفاظ علي النظافة الدورية بالطريق وبالجزيرة الوسطي والحفاظ علي أعمال التطوير التي نفذتها المحافظة، وإجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأرصفة والبلدورات .



وأكد المحافظ علي ضرورة رصف ورفع كفاءة كافه الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة مع محور أنور السادات للاستعانة بها خلال أعمال الغلق لشارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق .



وتابع المحافظ أعمال تدعيم محور أنور السادات بعدداً من "اليوترن"، مشدداً على إنشاء دوران بتقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم .



وكلف محافظ الجيزة كلاً من رئيس هيئة النظافة وحي الطالبية بإجراء تطوير شامل لشارع نعمه الله ورفع المخلفات منه بالكامل وتمهيد الطريق لما له من أهميه حيث يعد أحد متفرعات شارع الهرم ويربط بين منطقه سهل حمزة ومحور السادات .



كما كلف المحافظ مديرية الطرق برصف بعض القطاعات المعيبة بشارع ترسا خاصه بالمنطقة أمام مدرسه إسباتس وحتي معهد القياس والمعايير بحي الطالبية .



وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة مراعاه اللمسات الجمالية أثناء طلاء واجهات عددا من العقارات المطلة بشارع ترسا مع الالتزام بالالوان المحددة للطلاء لتحقيق التنسيق العام الموحد .



كما تفقد المحافظ المنطقه الواقعة أسفل كوبرى مشاه ترعة الزمر وبجوار محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية مؤكداً علي ضرورة الإنتهاء من إنشاء أسوار بالفراغات المتواجدة لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مع تكثيف دوريات النظافه والتجريد بالمنطقة .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامه لمرور الجيزة والمهندسه هويدا خالد مدير مديرية الطرق والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية.

























