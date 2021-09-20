اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 04:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة الجيزة تعلن تشغيل كوبرى المريوطية الجديد أمام الحركة المرورية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:46 م
محافظة الجيزة تعلن تشغيل كوبرى المريوطية الجديد أمام الحركة المرورية جولة محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عددآ من المحاور المرورية الهامة الجارى، تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه بها للوقوف على نسب التنفيذ والإسراع من وتيرة الأعمال.

وحرص المحافظ علي متابعه أعمال تركيب الفواصل العرضية بكوبرى المريوطية الجديد، والتى تم الإنتهاء منها و فتح الكوبرى الجديد أمام الحركة المرورية .

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف وتطوير وتركيب أعمدة الإنارة بشوارع زعلول والسيسي لتتكامل منظومة التطوير بذلك القطاع الهام .

وشملت جولة المحافظ تفقد محور أنور السادات بدءاً من محور المنصورية ومروراً بشارع ترسا وخاتم المرسلين، حيث وجه بضرورة الحفاظ علي النظافة الدورية بالطريق وبالجزيرة الوسطي والحفاظ علي أعمال التطوير التي نفذتها المحافظة، وإجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأرصفة والبلدورات .

وأكد المحافظ علي ضرورة رصف ورفع كفاءة كافه الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة مع محور أنور السادات للاستعانة بها خلال أعمال الغلق لشارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق .

وتابع المحافظ أعمال تدعيم محور أنور السادات بعدداً من "اليوترن"، مشدداً على إنشاء دوران بتقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم .

وكلف محافظ الجيزة كلاً من رئيس هيئة النظافة وحي الطالبية بإجراء تطوير شامل لشارع نعمه الله ورفع المخلفات منه بالكامل وتمهيد الطريق لما له من أهميه حيث يعد أحد متفرعات شارع الهرم ويربط بين منطقه سهل حمزة ومحور السادات .

كما كلف المحافظ مديرية الطرق برصف بعض القطاعات المعيبة بشارع ترسا خاصه بالمنطقة أمام مدرسه إسباتس وحتي معهد القياس والمعايير بحي الطالبية .

وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة مراعاه اللمسات الجمالية أثناء طلاء واجهات عددا من العقارات المطلة بشارع ترسا مع الالتزام بالالوان المحددة للطلاء لتحقيق التنسيق العام الموحد .

كما تفقد المحافظ المنطقه الواقعة أسفل كوبرى مشاه ترعة الزمر وبجوار محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية مؤكداً علي ضرورة الإنتهاء من إنشاء أسوار بالفراغات المتواجدة لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مع تكثيف دوريات النظافه والتجريد بالمنطقة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامه لمرور الجيزة والمهندسه هويدا خالد مدير مديرية الطرق والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية.
 

1
 

 

4a22236f-1673-4272-b6e9-0a2d792b6549
 

 

 

8e845fdb-fde9-415a-9315-efabdce99793
 

 

 

57abe040-ca42-4d4a-82d5-a1a39f0f40a0
 

 

 

72daa1df-55bc-4d1c-acd7-483c2d5531f1
 

 


 


الجيزة

صيانة الكباري

كوبري المريوطية

المرور

شارع ترسا كوبري ترسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة