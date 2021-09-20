محافظة أسوان تتابع استعدادات انطلاق مبادرة "معاً نطمئن" بميدان المحطة

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاستعدادات الجارية بمديرية الصحة لانطلاق مبادرة "معاً نطمئن .. سجل الآن" التي دشنتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، قيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشئون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً ، ومزودين بأجهزة " تابلت " لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ، والرد على جميع إستفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة ستنطلق بميدان المحطة (ميدان الشهداء) بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 25 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهراً كاملاً ، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسحيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تجهيز عدد ( 7 ) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم علي مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان ، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو ، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو ، ومركز شباب مدينة إدفو ، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.