محافظة أسوان: إصلاح خط الطرد الرئيسى بالكرور وإعادة تدفق المياه.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت فرق الصيانة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب في وقت قياسى بأعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيلة، بإشراف ميدانى من نائب محافظ أسوان أحمد شعبان، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأكد نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث كسر في خط الطرد الذى يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال بقطر 600 ملي تم على الفور تحرك جميع الجهات سواء فرق الصيانة أو معدات شفط المياه من الحماية المدنية ، وأيضاً معدات الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتواجد جميع المسئولين عن هذه الجهات.

وأشار إلى أنه تمت إعادة تدفق مياه الشرب مرحلياً للمناطق الواقعة على طريق السادات ، وأيضاً حى الصداقة الجديد ، ثم يستكمل تشغيلها لباقى المناطق وذلك بعد إنقطاع للمياه لم يدوم أكثر من 4 ساعات .



جانب من جهود الصيانة



فرق الصيانة تصلح الكسر