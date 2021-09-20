مباحثات أردنية سورية لضمان أمن الحدود المشتركة

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع وزير الدفاع رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، بعمان حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - الأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وأكد الجانبان، استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة، حيث يأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين.