اليوم السابع
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الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:37 م
أكرم القصاص
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مؤشر الأسهم الأمريكية "داو جونز" يستهل تعاملات الأسبوع بخسائر تقارب 700 نقطة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 04:02 م
مؤشر الأسهم الأمريكية "داو جونز" يستهل تعاملات الأسبوع بخسائر تقارب 700 نقطة اسهم
أ ش أ

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سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا خلال التعاملات الإلكترونية قبيل قرع جرس جلسة اليوم الاثنين بعد أن سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي 3 أسابيع متتالية من الخسائر للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020.
 
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 696 نقطة، بنسبة 2.02%، ليتداول عند 33766 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 78.55، بنسبة 1.78%، ليتداول عند مستوى 4341.25 نقطة، وخسر مؤشر "ناسداك" المركب بمقدار 271.75 نقطة، بنسبة 1.77%، ليتداول عند مستوى 15055.50 نقطة.
 
وجاءت التحركات الهبوطية في التعاملات الإلكترونية عقب أن شهدت الأسهم في هونغ كونغ عمليات بيع كبيرة خلال جلسة التداول الآسيوية، إذ انخفض مؤشر "هانج سينج" القياسي بنسبة 4% مع تنامي المخاوف المحيطة بمجموعة "إيفرجراند" المطورة الصينية المحاصرة، مما أدى إلى انخفاض أسهم العقارات الأخرى.
وشهد المؤشر بشكل عام تراجعًا منذ بداية شهر سبتمبر، وهو شهر ضعيف موسميًا بالنسبة للسوق.
 
وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة الجمعة العادية متراجعًا بنحو 166.44 نقطة أو 0.5% ليغلق عند34584.88 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.9٪ إلى 4432.99 نقطة، وخسر مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.9% ليغلق عند 15043.97 نقطة.

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