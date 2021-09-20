اليوم السابع
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"لعبة التحطيب" التراثية بالأقصر تستعد للعودة لـ"قرية حسن فتحى" التاريخية.. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 06:00 ص
"لعبة التحطيب" التراثية بالأقصر تستعد للعودة لـ"قرية حسن فتحى" التاريخية.. صور مهرجان التحطيب
الأقصر - أحمد مرعى

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يستعد ملوك "لعبة التحطيب" الشهيرة بمحافظة الأقصر، خلال الفترة المقبلة لعودة مهرجانهم السنوى الذى تشارك فيه فرق التحطيب من مختلف جنوب الصعيد، إلى أحضان موطنه الأصلى الذى كان يقام داخله منذ عشرات السنين، وذلك فى "قرية حسن فتحى" التراثية بمدينة القرنة فى البر الغربى بالأقصر، وذلك عقب الإنجاز الجديد للدولة المصرية فى حماية التراث المصرى، ونجاح وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى ترميمات المرحلة الأولى لتطوير مبانى قرية المهندس حسن فتحى التاريخية بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، حيث إنتهت أعمال تطوير المسجد والخان والمسرح فى القرية.

وخلال الأسبوع الماضى تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال زيارتها لمحافظة الأقصر مشروع إحياء وترميم المبانى التراثية بقرية القرنة وهى المسرح، الخان، والمسجد، وأعلنت خلال تفقدها لأعمال المرحلة الأولى لتطوير قرية المهندس حسن فتحى التراثية بالأقصر، أن عمليات الترميم ستعيد لأحضان القرية مهرجان التحطيب وسمبوزيوم التصوير لنجوم الفن من حول العالم، مضيفةً أنه سيتم مواصلة عمليات التطوير والترميم داخل المواقع التراثية بالقرية فى المرحلة الثانية، التى تشمل منزل المهندس حسن فتحى وباقى أرجاء القرية لتصبح مزارا تراثيا عالميا فى مدينة القرنة بالبر الغربى.

وتضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذى يتشاركون فى المهرجانات والاحتفالات المختلفة، حيث أنه توجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية:- (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد عدد من فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".

ويعد آخر مهرجان لـ"لعبة التحطيب" أقيم بمحافظة الأقصر فى نهاية ديسمبر 2019، والذى تم تنظيمه بميدان أبو الحجاج الأقصرى بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتى كانت الدورة العاشرة لـمهرجان التحطيب وشارك فيه أكثر من 32 لاعبا من فرق الأقصر وقنا والمنيا وسوهاج، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، ومحافظة الأقصر.

اخر-دورات-مهرجان-التحطيب-بالاقصر
اخر-دورات-مهرجان-التحطيب-بالاقصر

 

التحطيب-فلكلور-صعيدي-بالمناسبات-وحفلات-الزفاف
التحطيب-فلكلور-صعيدي-بالمناسبات-وحفلات-الزفاف

 

العيد-القومي-لمحافظة-البحيرة
العيد-القومي-لمحافظة-البحيرة

 

اللعب-بالعصا-فى-حلقات-التحطيب
اللعب-بالعصا-فى-حلقات-التحطيب

 

المشاركون-بآخر-مهرجان-تحطيب-بالاقصر
المشاركون-بآخر-مهرجان-تحطيب-بالاقصر

 

جانب-من-المبارزة-خلال-التحطيب
جانب-من-المبارزة-خلال-التحطيب

 

جانب-من-مبارزات-اخر-مهرجان-تحطيب
جانب-من-مبارزات-اخر-مهرجان-تحطيب

 

جانب-من-مهرجان-التحطيب-بميدان-أبو-الحجاج
جانب-من-مهرجان-التحطيب-بميدان-أبو-الحجاج

 

حضور-المبارزات-فى-لعبة-التحطيب
حضور-المبارزات-فى-لعبة-التحطيب

 

حلقات-التحطيب-فى-مهرجان-الاقصر
حلقات-التحطيب-فى-مهرجان-الاقصر

 

سحر-خاص-لمهرجان-التحطيب-بالأقصر
سحر-خاص-لمهرجان-التحطيب-بالأقصر

 

سحر-لعبة-التحطيب-ومهرجان-الاقصر
سحر-لعبة-التحطيب-ومهرجان-الاقصر

 

شيوخ-لعبة-التحطيب-بالعصا-فى-آخر-مهرجان-بالاقصر
شيوخ-لعبة-التحطيب-بالعصا-فى-آخر-مهرجان-بالاقصر

 

شيوخ-لعبة-التحطيب-بالعصا-و27-لاعب-من-الصعيد
شيوخ-لعبة-التحطيب-بالعصا-و27-لاعب-من-الصعيد

 

شيوخ-لعبة-التحطيب-فى-آخر-مهرجان
شيوخ-لعبة-التحطيب-فى-آخر-مهرجان

 

شيوخ-لعبة-التحطيب-فى-الاحتفالات-والمهرجانات
شيوخ-لعبة-التحطيب-فى-الاحتفالات-والمهرجانات

 

طقوس-التحطيب-فى-حفلات-الزفاف-بالاقصر
طقوس-التحطيب-فى-حفلات-الزفاف-بالاقصر

 

عروض-اخر-مهرجان-تحطيب-فى-2019-بالأقصر
عروض-اخر-مهرجان-تحطيب-فى-2019-بالأقصر

 

عروض-فرق-التحطيب-المشاركة-بالدورة-العاشرة-لمهرجان-التحطيب-بالاقصر
عروض-فرق-التحطيب-المشاركة-بالدورة-العاشرة-لمهرجان-التحطيب-بالاقصر

 

عروض-فرق-التحطيب-بقصور-الثقافة-فى-المهرجانات
عروض-فرق-التحطيب-بقصور-الثقافة-فى-المهرجانات

 

عروض-فرق-التحطيب-فى-آخر-مهرجان-بالأقصر
عروض-فرق-التحطيب-فى-آخر-مهرجان-بالأقصر

 

عروض-لفرق-أسيوط-والأقصر-للفنون-والآلات-الشعبية-باليوم-الثاني-لمهرجان-التحطيب-بالأقصر
عروض-لفرق-أسيوط-والأقصر-للفنون-والآلات-الشعبية-باليوم-الثاني-لمهرجان-التحطيب-بالأقصر

 

عروض-لفرقة-التحطيب-الفنية-خلال-الفعاليات-بالاقصر
عروض-لفرقة-التحطيب-الفنية-خلال-الفعاليات-بالاقصر

 

عروض-مبهرة-فى-مهرجان-التحطيب-الاخير-بالاقصر
عروض-مبهرة-فى-مهرجان-التحطيب-الاخير-بالاقصر

 

عروض-مميزة-بمهرجانات-التحطيب
عروض-مميزة-بمهرجانات-التحطيب

 

عروض-مميزة-خلال-لعبة-التحطيب-بالاقصر-والصعيد
عروض-مميزة-خلال-لعبة-التحطيب-بالاقصر-والصعيد

 

فعاليات-مهرجان-التحطيب-الأقصر-بميدان-أبوالحجاج
فعاليات-مهرجان-التحطيب-الأقصر-بميدان-أبوالحجاج

 

فعاليات-مهرجان-التحطيب-بالاقصر
فعاليات-مهرجان-التحطيب-بالاقصر

 

مهرجان-التحطيب-الأخير-بالأقصر
مهرجان-التحطيب-الأخير-بالأقصر

 

مهرجان-التحطيب-الأخير-بميدان-أبو-الحجاج
مهرجان-التحطيب-الأخير-بميدان-أبو-الحجاج

 

مهرجان-التحطيب-الأخير-فى-2019
مهرجان-التحطيب-الأخير-فى-2019

 

مهرجان-التحطيب-بميدان-أبوالحجاج
مهرجان-التحطيب-بميدان-أبوالحجاج

 

مهرجان-التحطيب-ينجح-في-ميدان-أبوالحجاج
مهرجان-التحطيب-ينجح-في-ميدان-أبوالحجاج

 

وزيرة-الثقافة-تشهد-ختام-مهرجان-التحطيب-بالأقصر-فى-2019
وزيرة-الثقافة-تشهد-ختام-مهرجان-التحطيب-بالأقصر-فى-2019

 

 

 


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