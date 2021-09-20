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كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تطلق اسم الإمام الطيب على أكبر قاعاتها

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:59 ص
كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تطلق اسم الإمام الطيب على أكبر قاعاتها قاعة الإمام الطيب
كتب ـ لؤى على

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أطلقت كليةُ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية اسم (الإمام الطيب) على مشروعٍ ضخم يتم تنفيذه حاليًا؛ لعقد المؤتمرات، والندوات العلمية، في إطارِ سَعي الجامعة؛ لتطوير كلياتها، وتجهيزها لمواكبة المواصفات الدولية للقاعات العلمية لاسيَّما الكليات المركزية بالمحافظات المختلفة.
 
وتأتي فكرة الاسم من خلال مقترحٍ تم تقديمه لمجلس الكلية في جلسته رقم (87) المنعقدة بتاريخ (13/ 7/ 2021م)، وأعلن مجلس الكلية، موافقته بالإجماع؛ تقديرا لجهود فضيلته.
 
جدير بالذكر، أن افتتاح قاعة الإمام الطيب للمؤتمرات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية - يتزامن مع عقدها المؤتمر العلمي الدولي الرابع، تحت عنوان: (الأزهرُ والتحديات المعاصرة في ضوءِ أحاديثِ الإمامِ الطَّيِّب وتصريحاته). 
 
وتلقت الدكتورة إيمان محمد الشماع - «عميدة الكلية» اتصالاً هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر صباح أمس الأحد، يقترحُ فيه إطلاق اسم ابن الأزهر البار، فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالله دراز - على القاعة؛ نظرًا لما كان يتمتع به فضيلته من الاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين، وإشرافه على معاهد أزهريةٍ متعددة بالإسكندرية.
 
وأوصت إدارة الكلية المسئولين عن الكليات الشرعية والعربية بالجامعة إطلاقَ أسماءِ أعلامِها الأُوَل على مشاريعهم العلمية المتعددة، تخليدًا لمذهبهم، وتمجيدًا لمنهجهم، واقتفاءً لأثرهم، واحترامًا لمسيرتهم.
 

كلية الدراسات الاسلامية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

الاسكندرية

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