اليوم السابع
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غدا.. فصل الكهرباء عن 7 قرى بالسنبلاوين لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 06:00 ص
غدا.. فصل الكهرباء عن 7 قرى بالسنبلاوين لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه بناء على اخطار من شركة كهرباء الدقهلية، أنه سوف يتم فصل الكهرباء غدا الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر لمدة ثلاثة ساعات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة الـ 8 صباحا، عن محولات السنبلاوين القديمة، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة فى المحولات.

 

وأشار مجلس المدينة أن المناطق التى سوف تتأثر بانقطاع الخدمة هى الوحدة المحلية ب المقاطعة/الحصاينة/ميت غريطة / البلامون/ برقين/ كفرالروك/ الحجايزة والقرى التابعة، وطالبت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين المواطنين المتأثرين بفصل الكهرباء والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ اللازم خلال فترة الانقطاع، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

 

الدقهلية

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اخبار مصر

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