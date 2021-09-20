غدا.. فصل الكهرباء عن 7 قرى بالسنبلاوين لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلن مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه بناء على اخطار من شركة كهرباء الدقهلية، أنه سوف يتم فصل الكهرباء غدا الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر لمدة ثلاثة ساعات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة الـ 8 صباحا، عن محولات السنبلاوين القديمة، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة فى المحولات.

وأشار مجلس المدينة أن المناطق التى سوف تتأثر بانقطاع الخدمة هى الوحدة المحلية ب المقاطعة/الحصاينة/ميت غريطة / البلامون/ برقين/ كفرالروك/ الحجايزة والقرى التابعة، وطالبت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين المواطنين المتأثرين بفصل الكهرباء والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ اللازم خلال فترة الانقطاع، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.