ضوابط "التعليم" لمصاريف المدارس الخاصة استعدادا للدراسة.. اعرف التفاصيل

ينطلق العام الدراسى الجديد 2021،2022، 9 أكتوبر المقبل فى المدارس الخاصة والرسمية، نقدم فى التقرير التالى ضوابط الوزارة لمصاريف المدارس الخاصة.
ـ إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة.
ـ الالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات.
ـ عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة.
ـ عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة.
ـ متابعة الوزارة للمدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية.
ـ تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.
ـ اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.
ضوابط "التعليم" لمصاريف المدارس الخاصة استعدادا للدراسة.. اعرف التفاصيلالإثنين، 20 سبتمبر 2021 07:00 ص
وزارة التربية والتعليم
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ينطلق العام الدراسى الجديد 2021،2022، 9 أكتوبر المقبل فى المدارس الخاصة والرسمية، نقدم فى التقرير التالى ضوابط الوزارة لمصاريف المدارس الخاصة.
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