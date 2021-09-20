ضوابط "التعليم" لمصاريف المدارس الخاصة استعدادا للدراسة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

ينطلق العام الدراسى الجديد 2021،2022، 9 أكتوبر المقبل فى المدارس الخاصة والرسمية، نقدم فى التقرير التالى ضوابط الوزارة لمصاريف المدارس الخاصة.



ـ إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة.



ـ الالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات.



ـ عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة.



ـ عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة.



ـ متابعة الوزارة للمدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية.



ـ تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.



ـ اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.









