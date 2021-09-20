ضبط 25 قضية تموينية من بينها الاستلاء على 7 أطنان دقيق مدعم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وقد تم ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة التي اشترك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي تنسيقاً ووكيل وزارة التموين بسوهاج، عن ضبط صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز البلينا لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم لبيعه بالسوق السوداء مخالفاً للقانون، وتم ضبط " 7 " طن و" 250 " كيلوجرام دقيق بلدي مدعم وتم ضبط صاحب مطحن ويقيم دائرة مركز البلينا لتجميعة كمية من الدقيق البلدي المدعم لبيعه بالسوق السوداء مخالفاً للقانون وتم ضبط " 400 " كيلوجرام دقيق بلدي مدعم.

وأستكملت الحملة أعمالها بضبط تاجر أسطونات بوتاجاز ويقيم دائرة مركز البلينا لتجميعه كمية من أسطوانات البوتوجاز المدعمة لبيعها بالسوق السوداء مخالفاً للقانون وتم ضبط " 14 " أسطوانة بوتاجاز، وتم ضبط صاحب محل طيور ويقيم دائرة مركز البلينا لإستخدامه أسطوانة بوتاجاز إستهلاك منزلي في أغراض تجارية مخالفاً للقانون- وتم ضبط "أسطوانة وتم ضبط صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مخالفاً للقانون وتم ضبط " 6 " عبوة مخلا.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وقضية عدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.