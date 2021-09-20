صحة دمياط: ضبط 12 منشأة غذائية بدون ترخيص وإعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة

دمياط معتز الشربينى

كثف فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وتم المرور على عدد 39 منشأة بمركز دمياط منها 12 منشأة تدار بدون ترخيص وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا، وتم سحب 107 عينات متنوعة للفحص بالمعامل وتحرير عدد 40 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية، كما تم إعدام 200 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و130 لتر عصائر مجهولة المصدر.

وتأتى هذه الحملات فى إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.