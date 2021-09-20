شجاعة أبطال مصر.. شباب تطوعوا لإنقاذ عشرات المواطنين بعد انفجار عيادة دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فى بث مباشر له، متابعة للمواقف البطولية التى قام بها المواطنون لإنقاذ المصابين فى حادث إصابة 13 شخصا فى واقعة حريق العيادة الطبية بمدينة دمنهور، وذلك إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل العيادة.

وقال محمد رزق بلال أحد المتطوعين لإنقاذ مصابى حريق عيادة دمنهور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه شاهد الحريق برفقة أصدقائه فهرع لمكان الحادث وشاهد قوة الحريق ولاحظ السيدة سلوى الشرقاوى تحمل نجلتها فى محاولة لانقاذها فطلب منها الاهالى القاء الطفلة فى مكان محدد وضعوا فيه لحاف بين ايديهم ولكنها القتها بانحراف بسيط تسبب فى سقوط الطفلة على جانب كامر المسلح وتم إنقاذها.

وأضاف بلال أنه لاحظ قرب العمارات من بعضها فخطرت له فكرة عمل مشايات بين شرفات العمارة المشتعل فيها العيادة وبين شرفة شقة اخرى فى العمارة المجاورة وبالفعل نجحت الفكرة وتم انقاذ عدد من المصابين.

وقال صاحب البرج أن العيادة ليست مرخصة وأن الموخص هو طابقين إداريين فقط وأن العيادة كانت فيها 25 أسطوانة أكسجين ولا يعرف سبب تخزين تلك الأسطوانات التى انفجرت، وتسببت فى الحادث المرعب حيث أنه سبق وأن تقدم بـ11 شكوى يتضرر فيها من تلك العيادة.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين اندلاع حريق هائل داخل عيادة أحد الأطباء بشارع عبد السلام الشاذلى بجوار الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور اثر انفجار أنبوبة أكسجين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة. وتم فرض كردون أمنى بالقرب من واقعة الحريق لمنع اقتراب المواطنين وتم فصل كافة المرافق عن العقار المحترق.

وأسفر الحريق عن إصابة 14 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة وهم: رضا حسين 19 سنة وإبراهيم رمضان غراب وأم كلثوم حسن محمد وإبراهيم أحمد منصور وآلاء محمد التداوى ومحمد محمد مسعود 31 عامًا ونبيل عبد الفتاح 40 عامًا وسعيد محمد رضا غانم وروان ابراهيم الشحيمى 25 عامًا ونورا بسيونى الصياد 55 عامًا وصبرا ابراهيم منصور شهرين وسلوى محمد سعد ووهناء يحيى زهران 10 سنوات وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة أعمال التحقيقات.