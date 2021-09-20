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سفير ألمانيا الجديد: ليس لدينا استثمارات فى سد النهضة ونرحب بالحوار لإنهاء الأزمة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:23 م
سفير ألمانيا الجديد: ليس لدينا استثمارات فى سد النهضة ونرحب بالحوار لإنهاء الأزمة فرانك هارتمان سفير المانيا فى القاهرة
كتبت : هند المغربي

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نفي السفير الألماني الجديد لدي القاهرة فرانك هارتمان وجود أي استثمارات ألمانية في مشروع سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا أن برلين ترحب بالحوار بين أطراف أزمة السد لإنهاء كافة الخلافات.
 
وفي مؤتمر صحفي صباح الإثنين، قال هارتمان: مجلس الأمن ناقش قضية سد النهضة والتوزيع العادا للمياه بين الدول الثلاث.. ونحن نري أنه لا سبيل إلا الحل التفاوضي الدبلوماسي للتوصل لصيغة عادلة حتي يحصل كل بلد علي ما يكفيه من حصه المياه، نعارض أي حل يلجأ إلي للعنف لحل هذا الخلاف".
 
 
وتابع السفير خلال المؤتمر : بكل تأكيد ، الحكومة الألمانية ليس لها استثمارات في سد النهضة، ربما يكون هناك شركات خاصة ليس لدى فكرة عن ذلك .. لكن الحكومة ليس لديها استثمارات في هذا المشروع".
 
 

السفير الالمانى

سد النهضة

المانيا

فرانك هارتمان

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