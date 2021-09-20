رفع 55 ألف طن قمامة فى حملات نظافة من شوارع الإسكندرية.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، مؤكدا على أنه غير مسموح بأى شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفى هذا الصدد ؛ كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها فى رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقام الشركة المختصة برفع 12 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 43 ألف طن مخلفات طبية، بخلاف ما رفعته الأحياء، وذلك خلال 72 ساعة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.



تنظيف شوارع الإسكندرية



حملات نظافة



رفع القمامة