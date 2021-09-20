اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 55 ألف طن قمامة فى حملات نظافة من شوارع الإسكندرية.. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:40 ص
رفع 55 ألف طن قمامة فى حملات نظافة من شوارع الإسكندرية.. صور تكثيف حملات النظافة
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، مؤكدا على أنه غير مسموح بأى شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفى هذا الصدد ؛ كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها فى رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية  لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقام الشركة المختصة برفع  12 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 43 ألف طن مخلفات طبية، بخلاف ما رفعته الأحياء، وذلك خلال 72 ساعة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

 

تنظيف شوارع الإسكندرية
تنظيف شوارع الإسكندرية

 

حملات نظافة
حملات نظافة

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

عمال النظافة
عمال النظافة

 

 

 


قمامة

شوارع الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

حملات النظافة

تطهير صناديق القمامة

أحياء الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة