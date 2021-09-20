رئيس جامعة قناة السويس: لدينا كلية طب عريقة يفتخر بها الجميع

الاسماعيلية - صبرى غانم

أشاد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بكلية الطب البشرى بالجامعة من جودة الكوادر البشرية والبرامج الدراسية ومبانى المعامل الموجودة بها، قائلا إننا نمتلك كلية طب عريقة يفتخر بها الجميع كلية متوجهة إلى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه من دواعى هذا الفخر أنها استطاعت أن تحصل على اعتماد الجودة للمرة الثالثة كأول مؤسسة فى مصر كلها.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى واصل من خلالها رئيس الجامعة لتفقد استعدادات الكليات، حيث قام صباح اليوم لزيارة كلية الطب وكان فى استقباله الدكتور أسامة عنتر عميد الكلية والدكتورة منى غالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتور نادر النمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد يحيى جلال أمين الكلية.

وذلك من أجل متابعة سير العمل بالكلية والوقوف على اخر استعدادها للعام الدراسى الجديد والاستماع إلى اهم المعوقات التى تواجها من أجل العمل السريع على حلها.

وأوضح الدكتور اسامه عنتر عميد الكلية أن الكلية شهدت افتتاح معمل التشريح الجديد بعد توسعته والذى يعد إضافة قوية للجانب العملى للطلاب الجدد.

واضاف أنه قد تم تجديد البنية التحتية لمدرجات الكلية واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز للعام الدراسى الجديد.

وأشارت الدكتورة منى غالى وكيل الكلية إلى أن سوف تستقبل هذا العام بالفرقة الأولى ما يقرب إلى 405 طالب وطالبة و من المتوقع زيادة هذه الأعداد بعد استقبال طلاب الشهادات المعادلة.

واوضحت الدكتورة عبير هجرس وكيل شئون تنمية البيئة أن الكلية تسعى جاهدة إلى رفع كفاءة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية.

كما أن الكلية تساهم بشكل مميز فى المبادرات الرئاسية الخاصة بحياة كريمة عن طريق المشاركة فى قوافل الاصحاح البيئى التى تجوب محافظات القناة وسيناء لمعالجة الأهالى وتقديم العلاج بالمجان.

وأشار الدكتور نادر النمر أن الكلية تمتلك العديد من البرامج الدراسية المميزة الخاصة بقطاع الدراسات العليا سواء البرامج المهنية أو البرامج الأكاديمية التى تقدم خدمة تعليمية وبحثية على أعلى مستوى.

يذكر أنه قد حضر اللقاء الدكتورة أمانى وحيد استاذ طب المجتمع والدكتورة سماح العابدى مدير وحدة التحول الرقمى و تكنولوجيا المعلومات والدكتور يوسف وهيب استاذ متفرغ طب المجتمع.



















