رئيس جامعة الفيوم يتفقد مراكز لقاح كورونا بكليتى حاسبات ومعلومات وتربية رياضية

الفيوم – رباب الجالى

تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سير عملية إعطاء لقاحات فيروس كورونا المستجد في كليات الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية بحضور الأستاذ الدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، وذلك اليوم الإثنين 2021/9/20.

أكد أ.د محمد سعيد أبو الغار أن إدارة الجامعة حريصة على إعطاء لقاح فيروس كورونا لكافة منسوبي الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفي هذا الصدد تم تحديد 17 مركز لإعطاء اللقاحات في كافة الكليات والمستشفى الجامعي مجهزة بأطقم طبية وإدارية متميزة تعمل بشكل يومي بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب والأسر الطلابية ومنسقي الأنشطة الطلابية بكافة الكليات.

وأشاد سيادته بالإجراءات التنظيمية والاحترازية ومستوى الوعي لدى طلاب الجامعة خلال تلقي اللقاحات، كما استفسر سيادته من الطلاب عن المعوقات التي واجهتهم أثناء عملية التسجيل في وزارة الصحة وداخل مراكز تلقي اللقاحات بالجامعة للعمل على حلها، بالإضافة إلى التأكد من ملائمة أماكن الانتظار وتطبيق إجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي.



رئيس جامعة الفيوم يتفقد مراكز لقاح فيروس كورونا بكليتي الحاسبات والمعلومات



رئيس جامعة الفيوم يتفقد مراكز لقاح فيروس كورونا