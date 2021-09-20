دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء موقف التجنيد للمواطنين

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم، وذلك طبقاً للتوقيتات التالية :-
محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18- 2021/9/23
محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18- 2021/9/27
محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 19 – 2021/9/23
تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورداً على كافة الإستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين .
دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء موقف التجنيد للمواطنينالإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:32 ص
القوات المسلحة
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تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم، وذلك طبقاً للتوقيتات التالية :-
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