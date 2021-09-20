اليوم السابع
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دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء موقف التجنيد للمواطنين

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:32 ص
دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء موقف التجنيد للمواطنين القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم، وذلك طبقاً للتوقيتات التالية :-

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18- 2021/9/23

محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18- 2021/9/27

محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 19 – 2021/9/23

تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورداً على كافة الإستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين .
 

 

اللجان التدريبية

التجنيد

القوات المسلحه

سيناء

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