خس 35 كيلو.. حكاية مدير بالرى ترك السيارة ويقطع 30 كيلو بالعجلة للوصول لعمله

كفر الشيخ – محمد سليمان

يحرص العديد من الموظفين بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ على استخدام الدراجة فى التوجه لمواقع عملهم، ولكن مدير بالرى أصبح حديث الموظفين والأهالى، برغم امتلاكه لسيارة خاصة وتوفير سيارة الإدارة، إلا أنه مصر لقطع 30 كيلو ذهابا وايابا للوصول لمقر عمله، وأحيانا يفاجئ محطات الرى بالزيارة فى أوقات متعددة ليلا، ليطمئن على سير العمل مستخدما الدراجة فى الوصول لتلك المناطق البعيدة.

وقال وائل مصطفى عبد الحميد، مدير أول بصرف شرق كفر الشيخ، بمديرية الرى، إنه تقلد العديد من المناصب وفى السنوات الأخيرة زاد وزنه لبعده عن الرياضة، حتى رأى منشور على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، بفوائد ركوب الدراجات الهوائية.

وأضاف عبد الحميد، أنه اشترى العجلة منذ عام تقريبًا ليفقد 35 كيلو تقريبًا، لقطع مسافة 30 كيلو مترا تقريبًا ما بين محل إقامته، وموقع عمله، مشيرًا إلى أن ركوب الدراجة من الرياضات الجميلة التى ينصح بها الجميع.

وتابع عبد الحميد، أن ركوب الدراجة وفر له أموال، وكان العائد الاقتصادى عليه كبير لتوفير البنزين بالإضافة إلى تحسين الصحة، مشيرًا إلى أنه كان يقضى مسافة 15 كيلو فى الشهور الأولى فى ساعة إلى دقائق قليلة، والآن يقضيها فى 30 دقيقة أو يزيد قليلًا.

وأشار عبد الحميد، إلى أن هناك فوائد أخرى للدراجات غير ذلك ففى بعض الأوقات، يقوم بالمرور والتفتيش على أعمال الرى والصرف بالدراجة مما يسهل عليه عمله، حتى لا يقوم أحد من العاملين بالإبلاغ أنه يقوم بجولات مفاجئة.

ونصح عبد الحميد، المواطنين من كبار السن والشباب بركوب الدراجة، ومش شرط مسافة طويلة، كأن يسير كيلو أو إثنين كيلو، بالدراجة داخل القرية أو المدينة، فيشعر بصحة أفضل، وتحسن كبير فى نشاطه.

وقال المدير الأول، أحيانا يشعر بالتهكم من البعض وخاصة على الصفحات التى نشرت صورته ولكن بعد الرد عليهم وعدم تجاوزه فى الرد، يعتذرون له ويقتنعون بفكرته، وأحيانا يجد الأطفال يداعبونه ويداعبهم ويتسابقون معه، لتحفيزهم على الاستغلال الأمثل للدراجات، وأنه يقابل "التريقة" بصدر رحب وأقنع الآخرين بفائدتها.