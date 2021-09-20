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حياة كريمة بالأقصر.. توسعة الطرق وإنشاء مجمعات خدمات المواطنين بإسنا.. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. توسعة الطرق وإنشاء مجمعات خدمات المواطنين بإسنا.. صور حياة كريمة فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تستكمل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث قام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة وصول المعدات الخاصة بأعمال الصيانة لطريق ما بين قريتى "القرية والقرايا" تمهيدا لتوسعته، وجارى استمرار العمل بكل جديه فى نطاق الوحدة المحلية النمسا فى مختلف المشروعات.

 

وفى نفس السياق عقد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، اجتماع تنسيقى لطرح كل المشكلات التى تواجه المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك فى قرى القرايا والنمسا والمساوية، للعمل على إزالة كل المعوقات التى تعيق العمل والمشروعات.

 

كما تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة صفوت حسن رئيس قرية الحلة وعزيزة آدم رئيس قرية الشغب، وعبد الرحيم محمد مهندس جهاز التعمير، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بإنشاء مركز الخدمات الزراعية بقرية الدير والذى سيتم إنشاءه على مساحة 350م2، والذى سوف يضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والانشطة المختلفة المرتبطة بها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه جارى بدأ العمل بعدد 4 مراكز خدمات زراعية بمجالس قروية ( الشغب - الدير - الحلة - والكيمان)، كما أنه جارى اختيار عدد 5 مواقع بمجلس قروى (اصفون - النجوع - توماس - النمسا - الكيمان)، لإنشاء مركز خدمات زراعية وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز التعمير، موجها بتذليل أى عقبات تواجه العمل والاسراع فى معدل التنفيذ.

 

وفى السياق ذاته تم تفقد أعمال انشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الحلة ومجلس قروى الشغب والجارى العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%، وجارى مواصلة العمل ومتابعة المشروعات التى تجرى ضمن "حياة كريمة" بمدينة إسنا.

 

إجتماع تنسيقي لطرح كل المشكلات التى تواجه مشروعات حياة كريمة

 

إجتماع تنسيقي لطرح كل المشكلات التى تواجه مشروعات حياة كريمة

 

استقبال المعدات الخاصة بأعمال الصيانة لطريق مابين القريه والقرايا
استقبال المعدات الخاصة بأعمال الصيانة لطريق مابين القريه والقرايا

 

إنشاء مجمعات خدمات المواطنين بالقرى
إنشاء مجمعات خدمات المواطنين بالقرى

 

إنشاء مجمعات خدمات المواطنين بقرية النمسا
إنشاء مجمعات خدمات المواطنين بقرية النمسا

 

وصول المعدات الخاصة بأعمال الصيانة لطريق مابين القريه والقرايا تمهيدا لتوسعته
وصول المعدات الخاصة بأعمال الصيانة لطريق مابين القريه والقرايا تمهيدا لتوسعته

 

 


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