حواجز وعلامات إرشادية بمحيط تحويلات أعمال توسعة الدائرى بالسلام وحتى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية وعلامات ارشادية بمحيط تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج التي تستمر لمدة شهر كامل، لفصل حركة السيارات عن منطقة الاعمال لمنع الزحام ، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين انتهاء مدة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع محطة المرج الغربى مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

ـ القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحى فيساراً أسفل الطريق الدائرى من داخل موقف العريش المرج.

ـ القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيساراً أسفل الطريق الدائرى خلف محطة مترو أنفاق المرج، وتستمر لمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.