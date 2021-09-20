جامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول بمسابقة أفضل موقع إلكترونى للجامعات.. صور

الدقهلية - مرام محمد

أعلن الدكتور أيمن عاشور مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، اليوم الإثنين، فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول كأفضل موقع إلكترونى للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وهى المسابقة الثالثة ضمن مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2020/2021.

وأضاف "عاشور"، خلال مؤتمر إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2020/2021، أنه قد حاز على المركز الثانى جامعة عين شمس، والثالث جامعة طنطا، بينما الثالث مكرر جامعة جنوب الوادي.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال مؤتمر صحفى إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2020/2021، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات الفائزة فى المجالات المختلفة.

وقدم الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة عرضا استعرض خلاله تطوير الموقع الإلكترونى للجامعة من خلال فريق من المتخصصين وإدارة الكترونية وتحول رقمى للجامعة، والتحول إلى الجامعة الذكية شمل كافة العمليات من خلال مركز تقنية الاتصالات والمعلومات.

وقد تم إعلان نتائج تحكيم مسابقات الجامعات التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بين الجامعات المصرية، والتى شملت عدة مجالات.

واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسى المنتهى، كما اهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أما المسابقة الثالثة فقد اهتمت بتقييم أفضل موقع إلكترونى على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكانت المسابقة الرابعة عن أفضل مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية فى مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة. وكانت المسابقة السادسة عن أفضل جامعة صديقة للبيئة، واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة والتى ركزت على عمل هوية بصرية متميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت فى هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.





